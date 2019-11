vor etwa einer Stunde

Neun Verletzte nach Tram-Unfall in Augsburg

Schrecksekunde in der Straßenbahn: Am Montag sind neun Fahrgäste in Augsburg leicht verletzt worden, nachdem ein Lastwagen an der Tram entlang geschrammt war. Der Lkw-Fahrer fuhr einfach davon.