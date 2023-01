Neun Unfälle auf schneeglatter A94 in Oberbayern

Bei Schneeglätte haben sich am Freitagabend auf der A94 in Richtung München neun Unfälle mit sechs Leichtverletzten ereignet. In fast allen Fällen seien die Fahrzeuge bei für die Witterung zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Die Unfälle ereigneten sich demnach zwischen der Anschlussstelle Forstinning (Landkreis Ebersberg) und dem Autobahnkreuz München-Ost.

Streifenwagen ebenfalls beschädigt

In einem Fall wurde ein Streifenwagen schwer beschädigt, als ein 19-Jähriger mit seinem Auto frontal in das Polizeiauto fuhr. Die Beamten waren gerade dabei, eine Unfallstelle abzusichern. Zwei von ihnen erlitten leichte Verletzungen. Bei einem anderen Unfall geriet ein 21-Jähriger mit seinem Auto ins Schleudern, als er durch eine von anderen Autofahrern gebildete Rettungsgasse fuhr und in der Folge mit drei Fahrzeugen kollidierte.

Hohe sechsstelliger Schaden und langer Stau

In fünf Fällen gerieten Pkw ins Schleudern und prallten gegen die Leitplanke. Bei zwei weiteren Unfällen gerieten Fahrzeuge ins Schleudern und prallten auf vorausfahrende Fahrzeuge, die wegen anderer Unfälle abbremsen mussten.

Der Verkehr wurde im Laufe des Abends an der Anschlussstelle Parsdorf (Landkreis Ebersberg) ausgeleitet, wodurch sich ein Rückstau bildete. Insgesamt entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

