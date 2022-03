Neun statt 100 Ukraine-Flüchtlinge angekommen, Impfstatus unklar

Unter anderem Mitglieder der ukrainisch-katholischen Gemeinde Bamberg hatten am Samstag auf dem Bahnsteig in Bamberg gewartet, um bei Bedarf beim Dolmetschen zu helfen. Mit Fernzügen aus Richtung Berlin hätten rund 100 Geflüchtete aus der Ukraine kommen sollen, um zunächst im Ankerzentrum untergebracht zu werden. Nach Eintreffen des Zuges meldeten sich jedoch nur neun Geflüchtete bei den Behörden am Bahnhof.

Bamberg kann nach wie vor Flüchtlinge aufnehmen

Eine richtige Erklärung gibt es dafür von Seiten der Stadt Bamberg nicht. Man müsse Verständnis dafür haben, dass derzeit kaum etwas kalkulierbar sei, meinte dazu Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). Während die Organisation der Geflüchteten unklar scheint, steht fest, dass die Stadt Bamberg weitere Flüchtlinge aufnehmen kann.

Nicht nur im Ankerzentrum, wo bereits die ersten Menschen aus Ukraine angekommen sind, stünden Plätze bereit. Es seien zudem zusätzliche Notunterkünfte durch die Stadt und die Regierung von Oberfranken eingerichtet worden. Auch Bamberg habe in der Situation einen Krisenstab eingerichtet, wie viele andere Kommunen auch. Dabei seien die Erfahrungen aus dem Jahr 2015 hilfreich, sagt Starke.

Probleme wegen Impfstatus bei Menschen aus der Ukraine

Anders als bei der großen Flüchtlingswelle 2015 gelten nun in Deutschland aber zusätzlich noch Corona-Regeln. Die Flüchtlinge aus der Ukraine seien überwiegend mit dem Vakzin Sputnik V geimpft. Das sei jedoch in der EU nicht zugelassen.

Nun warten die Kommunen auf genauere Angaben, wie mit der Situation umgegangen werden solle. Mögliche Optionen: Die Geflüchteten müssen noch einmal neu geimpft werden oder die Impfung müsse anerkannt werde. "Ich hoffe, dass hier bald eine Klärung erfolgt", so Oberbürgermeister Starke.