Neun Monate lang Verkehrsbehinderungen in Aschaffenburg

In Aschaffenburg beginnen am Montag am Kreisel Hofgartenstraße / Würzburger Straße sowie in der Hofgartenstraße umfangreiche Bauarbeiten. Daher wird es zu monatelangen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt kommen.

Umleitungen und Ersatzhaltestellen eingerichtet

Die Fußgängerüberwege am Kreisel Hofgartenstraße / Würzburger Straße werden barrierefrei umgebaut, es entstehen barrierefreie Bushaltestellen und in der Hofgartenstraße werden vollwertige Radwege geschaffen. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch die Versorgungsleitungen der Stadtwerke Aschaffenburg saniert. In der ersten Bauphase muss die Hofgartenstraße vollgesperrt werden. Der fließende Verkehr auf der Würzburger Straße stadtein- und auswärts wird mit einer Ampelführung an der Baustelle vorbei geleitet.

Ende der Bauarbeiten im Sommer 2023

Die zweite Bauphase beginnt voraussichtlich am Montag, 26. September. Die Hofgartenstraße bleibt weiterhin gesperrt, der Verkehr auf der Würzburger Straße wird jedoch ohne Ampelregelung durch die Baustelle geleitet. Die letzte Bauphase startet voraussichtlich im April 2023. Die Maßnahme soll im Juni 2023 fertiggestellt sein. Die Umleitungen sind weiträumig ausgeschildert. Während der gesamten Bauzeit ist Anliegerverkehr aus der Platanenallee in die Hofgartenstraße möglich.

Den Stadtwerken zufolge muss der öffentliche Nahverkehr teilweise eingeschränkt werden. Ersatzhaltestellen und Umleitungsfahrpläne werden auf der Homepage der Stadtwerke veröffentlicht.