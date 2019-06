Neun Monate altes Baby in aufgeheiztem Auto zurückgelassen

Nach Angaben der Polizei stellte die Mutter am Montagvormittag gegen 9.45 Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz in der Rottendorfer Straße in Würzburg ab und ging danach zum Einkaufen. Ihren neun Monaten alten Säugling ließ sie im Wagen zurück.

Medizinische Erstversorgung durch Krankenschwester

Ein aufmerksamer Passant reagierte schnell, als das Baby bei einer bereits hohen Außentemperatur im Inneren des Fahrzeuges zu schreien begann und anschließend deutliche Anzeichen der Hitzeauswirkung zeigte. Die Mutter konnte im Verbrauchermarkt ausfindig gemacht werden und das Fahrzeug nach etwa 15-minütiger Abwesenheit öffnen.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Eine zufällig anwesende Kinderkrankenschwester kümmerte sich um die medizinische Erstversorgung, ehe der Säugling zur weiteren medizinischen Abklärung in ein örtliches Krankenhaus transportiert wurde. Über Verletzungen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Polizei ermittelt nun gegen die Mutter wegen fahrlässiger Körperverletzung.