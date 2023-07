Artikel mit Audio-Inhalten

Neun Jahre Haft für tödliche Brieföffner-Attacke in Neumarkt

Für eine tödliche Attacke mit einem Brieföffner muss ein 47-jähriger Neumarkter neun Jahre in Haft. Er hatte im Oktober 2022 in einem Wohnhaus in der Oberpfälzer Stadt auf einen 25-Jährigen eingestochen und ihn dabei tödlich verletzt.