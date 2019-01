Neun Jahre Haft für Brandstifter von Rosenheim

Das Landgericht Traunstein hat einen 26-jährigen Bosnier wegen zehnfachen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung zu neun Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, nicht zuletzt auch durch ein umfassendes Geständnis des Angeklagten, dass dieser im Juni vergangenen Jahres in einer Gemeinschaftsunterkunft nahe des Brückenbergs in Rosenheim Feuer gelegt hat.

Gericht: Keine spontane Tat

In der Urteilsbegründung stellte das Gericht fest, dass der Mann in Kauf nahm, dass anderen Menschen durch seine Brandstiftung etwas passieren könne. Es sei allerdings keine spontane Tat in einer affektiven Erregung gewesen, weil er an zwei Stellen im Haus Feuer gelegt habe.

Mit Tötungsvorsatz gehandelt

Der 26-Jährige habe mit Tötungsvorsatz gehandelt, weil er davon ausgehen musste, dass die anderen Bewohner, darunter ein vierjähriges Kind, bereits schlafen. Auch das Mordmerkmal der Heimtücke sei erfüllt, der Angeklagte habe die Arg- und Wehrlosigkeit der Mitbewohner bewusst ausgenutzt.

Geständnis wirkt sich auf Strafmaß aus

Das Gericht blieb mit dem Urteil von neun Jahren Haft weit unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf 13 Jahre Haft plädiert hatte. Zugunsten des Angeklagten wurde das Geständnis gewertet, dass er Reue und Einsicht zeigte, keine Vorstrafen hat, er durch Alkohol enthemmt war und kein Mitbewohner schwerer verletzt worden war. Die Verteidigung hatte eine Strafe von nicht mehr als acht Jahren gefordert.

Der 26-Jährige hatte im vergangenen Juni aus Verärgerung über seine Mitbewohner und die schlechten Verhältnisse im Haus sowie aus Frustration über seine Lebenssituation nachts Feuer in seinem Zimmer und im Treppenhaus gelegt. Im zweiten Stock des Hauses schliefen zehn Menschen, darunter der Vierjährige, der eine Rauchgasvergiftung erlitt. Der Bosnier hatte erst wenige Monate zuvor sein Heimatland verlassen.