Neun Festnahmen: Schlag gegen Drogenszene in Bamberg

Im Rahmen einer Durchsuchungsaktion wurden acht mutmaßliche Dealer und Konsumenten im Alter von 18 bis 27 Jahren verhaftet, ein weiterer sitzt bereits seit Dezember in Untersuchungshaft. Das teilten die Polizei Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg in einer gemeinsamen Presseerklärung am Freitag mit.

Mutmaßlicher Drogendealer mit 19 Jahren

Zunächst nahm die Polizei einen 19-jährigen mutmaßlichen Drogendealer bereits im Dezember vergangenen Jahres fest. Sie entdeckten bei ihm mehrere Gramm Kokain, Marihuana, Amphetamin sowie einige zehntausend Euro Bargeld, die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammen. Im Anschluss ermittelte die Polizei weitere Hintermänner und eine 20-jährige Frau. In diesem Zusammenhang durchsuchte die Polizei am Mittwoch insgesamt zehn Wohnanwesen im Stadtgebiet und im Landkreis Bamberg.

Wohnungsdurchsuchungen bringen nicht nur Drogen zum Vorschein

Fünf der Beschuldigten sitzen inzwischen in unterschiedlichen Gefängnissen ein. In den durchsuchten Wohnräumen entdeckten die Ermittler einige hundert Gramm Marihuana, eine Aufzuchtanlage für Marihuana, Drogenutensilien, nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände und mutmaßliches Drogengeld. Die Festnahmen hätten die Einschätzung bestätigt, dass sich vermehrt junge Leute an illegalen Drogengeschäften beteiligen, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.