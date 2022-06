Neun Festnahmen nach G7-Demo - Verletzte auf beiden Seiten

Am Ende der Münchner Demonstration zum G7-Gipfel ist es zu einem Zusammenstoß zwischen Polizeikräften und Demonstrierenden gekommen. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, angegriffen zu haben.

Polizei: Beamte attackiert

Zum Abschluss des Demonstrationszugs sei eine gesuchte Person festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Daraufhin hätten sich Versammlungsteilnehmer aus dem sogenannten "Schwarzen Block" solidarisiert, seien ausgeschert und hätten Polizeikräfte angegriffen, hieß es. Bei der kurzzeitigen Konfrontation seien zwei Beamte leicht verletzt worden. Polizisten hätten auch Schlagstöcke eingesetzt. Kurz zuvor hatten Demonstranten mehrere Rauchtöpfe gezündet. In diesem Zusammenhang werde nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt, teilte die Polizei mit.

Insgesamt wurden laut Polizei in Zusammenhang mit der Demonstration neun Menschen festgenommen. In je drei Fällen sei es um gefährliche Körperverletzung und Verstöße gegen das Vermummungsverbot bei Versammlungen gegangen, in zwei Fällen um Angriffe auf Polizisten.

Aktionsbündnis beklagt Gewalt der Polizei

Die Plattform "Stop G7 Elmau" beklagte ein "gewaltvolles Vorgehen" der Polizei gegen Demonstrierende. Neben dem Einsatz von Schlagstöcken hätte es Tritte gegeben. Mehrere Personen seien "aus fadenscheinigen" Gründen verletzt und festgenommen worden, sagte eine Sprecherin, ohne eine Zahl zu nennen.

Das polizeiliche Handeln sei ungerechtfertigt gewesen, aber nicht überraschend. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) habe im Vorfeld bewusst Stimmung gegen die Demonstranten gemacht und "die Eskalation bereits Wochen im Vorfeld des Protestes begonnen". Auf diese Weise habe er schon vor den Protesten Gewalt gegen Aktivisten öffentlich gerechtfertigt.

Weniger Teilnehmer als erwartet

Zu der Großdemonstration gegen den G7-Gipfel, der am Sonntag in Elmau beginnt, waren am Samstagnachmittag deutlich weniger Teilnehmer gekommen als erwartet. Die Polizei sprach mehr als zwei Stunden nach Beginn der Veranstaltung von etwa 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Veranstalter gaben zu diesem Zeitpunkt 6.000 an.

Später sprach Martin Geilhufe vom mitorganisierenden Bund Naturschutz in Bayern von 7.000 Menschen. Auf jeden Fall war dies nur etwa ein Drittel der erwarteten Demonstrantenzahl, denn ursprünglich war mit mindestens 20.000 Menschen gerechnet worden. Die Münchner Polizei hatte nach offiziellen Angaben rund 3.000 Einsatzkräfte bei der Protestversammlung im Einsatz.

(Mit Material von AFP und dpa)