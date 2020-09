Neun Fahrverbote nach drei Stunden Polizeikontrolle an der A3

Die Verkehrspolizei Passau hat nach einer etwa dreistündigen Kontrolle an der A3 bei Neuhaus am Inn im Kreis Passau neun Fahrverbote verhängt. In einem auf 80 Stundenkilometer beschränkten Straßenabschnitt fuhren insgesamt 56 Autofahrer laut Polizei "erheblich zu schnell".

Über 2.300 Geschwindigkeitsmessungen

Neun Fahrer müssen ihren Führerschein abgeben. Sie waren mit bis zu 140 Stundenkilometern unterwegs. Insgesamt hatte die Polizei bei über 2.300 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. Die Radarkontrolle im Bereich vor der Grenzkontrollstelle endete am Donnerstag um 12.30 Uhr.