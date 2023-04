Neumarkterinnen sind bei der Irish Dance WM mit dabei

Kerzengerader Oberkörper, hohe Sprünge und schnelle Schritte und das möglichst synchron zum Takt der Musik: Das ist Irischer Stepptanz. In Neumarkt in der Oberpfalz trainiert im Verein Artico die Tanzgruppe Celtic Rainbow. Seit November werden die Choreografien für die jährliche Weltmeisterschaft geprobt, die dieses Mal im irischen Killarney stattfindet.

Zum Artikel: Tanzen: Neuer Rhythmus für das Leben

Trainerinnen mit Meisterschaftserfahrung

Der Rhythmus muss dabei hundertprozentig passen, erklären die Trainerinnen Jule Behrendt und Rebecca Popp. Beide haben bereits erfolgreich an Weltmeisterschaften teilgenommen. Sie wissen, worauf die Wettkampfrichter achten. "Die Haltung muss passen und auch, ob die Füße gestreckt sind, ob die Füße gut ausgedreht sind. Und die Schritte werden oft relativ weit getanzt. Da wird auch drauf geguckt, ob man sich gut durch den Raum bewegen kann", sagt Rebecca Popp. Bei den letzten Trainingseinheiten schauen die Trainerinnen darum auf jedes Detail.

Gruppen- und Solotanz beim Wettbewerb

In der Championship-Gruppe Celtic Rainbow tanzen 18 Tänzerinnen im Alter von 12 bis 44 Jahren. Später beim Wettbewerb in Killarney werden sie in ihrer jeweiligen Altersklasse als Solotänzerinnen antreten.

Darunter auch die 22-jährige Maja. Sie bereitet sich intensiv auf den Wettbewerb dieses Wochenende vor. In ihrer Altersklasse gibt es viele starke Tänzer, sagt sie. "Da sammeln sich viele, die schon lange tanzen. Das Ziel sind immer einfach drei saubere Runden. Alles andere ist aus den Händen. Das Tanzen ist halt mega subjektiv. Da kann ein Preisrichter den einen Stil über den anderen bevorzugen und trotzdem sind alle gut, deshalb geh ich da mit einer offenen Haltung ran."

Die Chancen auf Titel stehen allerdings gut. Bereits 2022 gewannen die Tänzerinnen von Celtic Rainbow vier WM-Titel.