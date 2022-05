Artikel mit Audio-Inhalten

Neumarkter Frühlingsfest lockt mit günstigem Bierpreis

In Neumarkt in der Oberpfalz ist am Mittwoch das Frühlingsfest losgegangen. Während auf anderen Volksfesten in der Region die Preise für die Maß Bier gestiegen sind, liegt der Preis in Neumarkt mit 7,80 Euro noch 10 Cent unter dem von 2019.