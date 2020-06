vor 32 Minuten

Neumarkt: Laute Knallgeräusche reißen Menschen aus dem Schlaf

Vielen Menschen in Neumarkt in der Oberpfalz sind in der Nacht von zwei lauten Knallgeräuschen unsanft aus dem Schlaf gerissen worden. Sofort lief ein Großeinsatz der Polizei und der Rettungskräfte an. Jetzt werden die Verursacher gesucht.