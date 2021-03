BR gründet neues Studio in Neumarkt

Ein neues Studio in Neumarkt soll noch in diesem Jahr das dichte Netz an BR-Reporterinnen und Reportern im Freistaat ergänzen. In den Korrespondentenstudios sind sie nah dran an ihrem Berichtsgebiet, bringen die überregional relevanten Themen in die BR-Angebote. Neumarkt wird der 30. BR-Standort in Bayern sein.

Immobiliensuche läuft

"Wir sind mittendrin im Aufbau", bestätigt Gerhard Schiechel, Leiter des zuständigen BR-Studios Niederbayern/Oberpfalz in Regensburg.

"Das neue Studio in Neumarkt wird der vorläufige Schlusspunkt der Regionalisierung sein, die der BR in den vergangenen Jahren stark vorangetrieben hat", so Schiechel. Der Fokus des neuen Studios liegt auf Stadt und Landkreis Neumarkt und dem östlichen Nürnberger Land.

Live-fähiges Studio

Sobald eine geeignete Immobilie in Neumarkt gefunden sei - zentral, aber auch verkehrstechnisch gut erreichbar - werde mit der technischen Ausstattung begonnen. Zwei bis drei Büroräume soll das Studio Neumarkt haben. Denn hier werden sendefertige Radiobeiträge entstehen, Fernsehberichte geschnitten und Online-Artikel erstellt.

Zudem wird das Studio live-fähig sein. Gesprächspartner können aus Neumarkt live zugeschaltet werden: In Radioprogramme, TV-Sendungen wie Rundschau und Abendschau oder in Online-Formate von BR24.