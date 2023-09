Neumarkt: 150 Jahre Bahnstrecke Nürnberg - Regensburg

Die Stadt Neumarkt in der Oberpfalz feiert am Samstag das 150-jährige Bestehen der Bahnstrecke Nürnberg nach Regensburg. Die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Regensburg wurde 1873 komplett fertig gestellt.

Bahnhof wurde fast komplett zerstört

Das Bahnhofsgebäude wurde bereits 1871 eröffnet, als die Teilstrecke Neumarkt - Nürnberg in Betrieb ging. Gegen Ende des zweiten Weltkriegs wurde der Bahnhof bei einem Luftangriff fast vollständig zerstört. Bis Ende der 1980er Jahre gab es hier auch einen Güterbahnhof. Wegen der S-Bahn-Verbindung nach Nürnberg ab 2010, wurde der Bahnhof nochmal umgestaltet.

Mit dem Sonderzug von Neumarkt nach Seubersdorf

Das 150. Jubiläum will die Stadt mit einem großen Bahnhofsfest feiern. Gefeiert werden soll unter anderem mit Pendelfahrten in einem Sonderzug zwischen Neumarkt und Seubersdorf. Bei den Dampfzugfahrten können Interessierte in Waggons aus den 1930er und 1950er Jahren mitfahren. Die Züge werden durch die Fränkische Museums-Eisenbahn e.V. Nürnberg vergünstigt angeboten. Auch Bahnhofsführungen, ein Fahrsimulator und ein buntes Kinderprogramm sorgen für Abwechslung.

Gleichzeitig mit dem Streckenjubiläum wird ein Zug von Agilis auf den Namen der Stadt "Neumarkt in der Oberpfalz" getauft. Er darf künftig als Botschafter für die Stadt unterwegs sein. Die Zugtaufe mit Segnung erfolgt um 11.30 Uhr auf Gleis 1.

Als Ehrengäste empfängt der Neumarkter Oberbürgermeister Thomas Thumann (FW/UPW) unter anderem den Bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter, Finanzminister Albert Füracker und Landrat Willibald Gailler (alle CSU).

Ausstellung im Bahnhof Neumarkt

Das Streckenjubiläum wird in Verbindung mit dem "Tag der Schiene" begangen, wie die Stadt mitteilt. Im Empfangsgebäude und auf dem Gelände des Busbahnhofes werden in einer Bildergalerie sowohl spezifische Fotoaufnahmen von der Jubiläumsstrecke Neumarkt bis Seubersdorf, als auch sehenswerte Aufnahmen aus allen sieben Regierungsbezirken Bayerns gezeigt.