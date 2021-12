Neujahrsskispringen: Schon wieder ein Geisterspringen

Die große Olympiaschanze ist bereit

Definitiv fehlen wird die Atmosphäre im Stadion. Auch für die Springer fehlt bei einem solchen Geisterevent der Rückenwind. Michael Maurer bedauert im BR24-Gespräch, das dadurch auch sämtlichen Emotionen wegfallen. Aber genau das würde die Faszination vom Skifliegen ausmachen.

Die letzten Tage wurde alles getan, damit auf die Springer wenigstens perfekte Bedingungen auf der großen Olympiaschanze warten. Der Regen und die milden Temperaturen der letzten Tage seien kein Problem, so Maurer. Genug Schnee ist die Wochen davor gefallen und auch für Kunstschneedepots wurde gesorgt.

Live dabei im ZDF beim Neujahrsspringen

Silvester findet vormittags erstmal das Training statt. Ab 14 Uhr ist dann die Qualifikation und am Neujahrstag wird ab 14 Uhr geflogen. Das ZDF überträgt an beiden Tagen live am Nachmittag. Das Reglement soll für Spannung sorgen. An der Qualifikation nehmen alle Springer teil. Die 50 punktbesten Athleten qualifizieren sich dann für den Wettkampf am Neujahrstag. Dort treten die Springer in 25 K.o.-Duellen gegeneinander an. Der Beste der Qualifikation springt gegen den 50., der zweitbeste Qualifikant gegen den 49. Nach diesem Prinzip gestalten sich die 25 Duelle. In die Gesamtwertung der Vierschanzentournee fließen die beiden Wertungsdurchgänge des Wettkampfes ein. Beim Auftaktspringen der 70. Vierschanzentournee in Obersdorf hat DSV-Adler Karl Geiger das Podest als Fünfter knapp verpasst. Es siegte Ryoyu Kobayashi aus Japan. Zweitbester Deutscher wurde Markus Eisenbichler auf Rang sieben. Stephan Leyhe als Neunter und Pius Paschke auf Rang 26 erhielten ebenfalls noch Weltcup-Punkte.