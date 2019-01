01.01.2019, 11:33 Uhr

Neujahrsnacht: Mann wird in Würzburg von Zug erfasst

Von einem sehr tragischen Unfall berichtet das Bayerische Rote Kreuz in seiner Einsatzbilanz zum Jahreswechsel. Ein junger Mann ist in der Neujahrsnacht in Würzburg von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden.