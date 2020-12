Neujahrsansprache: Söder stimmt Bayern auf schweres Jahr ein

Das Wörtchen "fies" hat, soweit ersichtlich, noch kein Regierungschef in einer Neujahrsansprache verwendet. Markus Söder beschreibt damit nun das Corona-Virus: Es sei heimtückisch, "ein wirklich fieses Virus".

Dritte Welle?

Söders Blick ins Jahr 2021 ist düster. Bayern erlebe gerade die zweite Corona-Welle. "Manche prophezeien sogar schon eine dritte Welle." Nachrichten über mutierte Corona-Viren machten außerdem große Sorge. Daher ist für den bayerischen Ministerpräsidenten klar: "Wir müssen uns weiter beschränken."

Damit bekräftigt Söder seine Position für das Gespräch mit seinen Länderkollegen und der Kanzlerin kommende Woche. Dann soll geklärt werden, wie es nach dem aktuellen Lockdown, der am 10. Januar ausläuft, weitergeht. Söder hatte in einem Interview bereits deutlich gemacht, dass er eine Lockerung erst für möglich hält, wenn der Inzidenzwert tatsächlich auf 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gesunken ist. Wann diese Zielmarke erreicht sein könnte, warum die Zahlen nicht so sinken wie erhofft, thematisiert Söder in seiner Neujahrsansprache nicht.

"Werden Corona überwinden"

Trotz oder gerade wegen der düsteren Aussichten fürs neue Jahr versucht Söder auch, Zuversicht zu verbreiten: "Wir werden Corona überwinden." Dafür brauche es "Geduld, Rücksicht und Disziplin". Ebenso wie die Impfungen gegen das Virus. Für den Regierungschef ist Impfen ein "Gebot der Vernunft". Mit jeder Impfung gewinne man ein Stück Normalität und Freiheit zurück.

Impfen als "Langzeitstrategie"

Wobei Söder zugleich einräumt, dass es dauern werde, bis eine große Zahl an Menschen geimpft sei. Von einer "Langzeitstrategie" spricht er deshalb. Das liegt einerseits daran, dass Bayern nach aktuellem Stand jeden Tag theoretisch nur 38.000 Menschen impfen kann. Das größere, weil akute Problem ist derzeit aber die geringe Menge des verfügbaren Impfstoffs. Von Kritik am Bund, der für die Beschaffung zuständig ist, ist in Söders Ansprache jedoch keine Rede. Einerseits wohl, weil eine Neujahrsansprache nicht der Rahmen dafür wäre. Andererseits hat Markus Söder seinen Unmut über die geringen Impfstoff-Mengen andernorts bereits kundgetan.

Es ist die dritte Neujahrsansprache des Ministerpräsidenten Söder. Ob es womöglich seine letzte ist, weil er im Januar 2022 im Kanzleramt zu sitzen plant, weiß er mit ziemlicher Sicherheit nicht einmal selbst. Anfang 2020 hatte Söder sich rhetorisch gefragt: "Was bringt nun das neue Jahr?" Keiner könne es vorhersagen, nicht mal die Staatsregierung, lautete die Antwort. "Aber wir sind vorbereitet."

Die Neujahrsansprache des Ministerpräsidenten wird am 1.1.2021 um 18.40 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt