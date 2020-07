Neuinfizierungen in Pfeffenhausen: Massentests und "Ruhemodus"

Die Marktgemeinde Pfeffenhausen im Kreis Landshut hat wegen zwei Corona-Fällen in einer Asylbewerber-Unterkunft Sofortmaßnahmen ergriffen. Das gesellschaftliche Leben wurde heruntergefahren. Außerdem wurde eine Massentestung veranlasst.

Landratsamt: "Reine Vorsichtsmaßnahme"

Laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes Landshut wurden neben den 40 Bewohnern der Unterkunft auch alle bekannten Kontaktpersonen getestet, darunter: Schulkinder, Lehrer, Kindergarten-Kinder, deren Eltern, Betreuungspersonal und Mitglieder des Sportvereins, die gemeinsam mit den Bewohnern der Unterkunft trainiert hatten. Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, so das Landratsamt Landshut, um Infektionsketten unterbrechen zu können. Mit Ergebnissen wird im Laufe dieser Woche gerechnet.

Unterkunft weiter unter Quarantäne

Die betroffene Asylbewerberunterkunft steht indessen weiter unter Quarantäne, denn auch die Test-Ergebnisse der Bewohner liegen noch nicht vor. Ein Sicherheitsdienst achtet auf die Ausgangssperre. Die Menschen werden mit Lebensmitteln versorgt.

Pfeffenhausen im "Ruhemodus"

Bereits am Wochenende hatte die Marktgemeinde Pfeffenhausen mitgeteilt, dass wegen der Neu-Infektionen das gesellschaftliche Leben in den "Ruhemodus" versetzt wird: Turnhallen, Sportanlagen, Spielplätze, Ferienprogramm und der Gemeinde-Kindergarten wurden geschlossen. Alle Bewohner der Unterkunft wurden getestet. Sie waren aktiv in das Gemeindeleben eingebunden, heißt es. Der Ruhemodus werde solange aufrechterhalten, bis die Ergebnisse der Reihentestungen vorliegen, dann werde man weitere Entscheidungen treffen, sagte Andreas Kreitmaier, der Geschäftsleiter des Marktes Essenbach dem BR.

Aktuell: 15 Coronafälle im Kreis Landshut

Seit Beginn der Pandemie im März, sind in der Region Landshut laut Landratsamt knapp 1.000 Corona-Infektionen festgestellt worden. Über 40 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Aktuell sind rund 15 Personen nachweislich akut vom Virus betroffen.