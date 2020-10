Neuinfektionen: Auch auf Regensburgs Brücken gilt Maskenpflicht

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus ist in der Oberpfalz im Vergleich zum Montag erneut gestiegen. Laut dem Robert-Koch-Institut liegt der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Weiden jetzt bei 117 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Stand 20.10., 0 Uhr).

Maske tragen ist Pflicht

In der Stadt gelten bereits die strengeren Corona-Regeln - die Maßnahmen betreffen insbesondere private Zusammenkünfte. Aber auch beispielsweise in der Fußgängerzone, in allen öffentlichen Gebäuden und in Bildungsstätten ist die Maske bereits verpflichtend zu tragen.

Zwei Landkreise reißen Grenzwert

Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist der Inzidenzwert laut RKI auf 64,6 gestiegen und liegt damit ebenfalls wie der Nachbarlandkreis Tischenreuth mit einem Inzidenzwert vom 51,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über dem Grenzwert von 50.

Ab diesem Inzidenzwert gilt die Maskenpflicht an Schulen für alle Jahrgangsstufen, der gemeinsame Aufenthalt wird auf zwei Hausstände oder höchstens fünf Personen begrenzt und die Sperrstunde gilt bereits ab 22 Uhr. In dieser Zeit würden keine Speisen und Getränke in Gastobetrieben abgegeben werden. Auch an Tankstellen dürfen keine alkoholischen Getränke verkauft werden.

Maskenpflicht von 6 bis 24 Uhr

In der größten Stadt in der Oberpfalz - in Regensburg - ist laut RKI der Inzidenzwert wieder leicht angestiegen und liegt jetzt mit 45,1 weiter über dem Warnwert von 35.

Auch in Regensburg hat die Stadt eine Maskenpflicht unter anderem für die Fußgängerzone angeordnet, des Weiteren für zentrale Plätze und besonders belebte Gassen sowie die drei Donaubrücken im Altstadtbereich. Die Maskenpflicht gilt jeweils von 6 bis 24 Uhr.