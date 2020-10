Neuheit aus Nürnberg: Desinfektionsspray aus dem Whiskeyfass

Es riecht nach Holz und Hochprozentigem, wenn Reinhard Engel die Tür zu seinem Whiskeylager aufschließt. Aus einem großen Glasballon füllt der Brenner bernsteinfarbene Flüssigkeit in kleine Fläschchen. Es sieht aus wie Whiskey, und es riecht wie Whiskey – ist aber für die Hände gedacht. Denn Reinhard Engel stellt eine Flüssigkeit zur Handdesinfektion aus seinen Bränden her.

Idee entstand beim Herstellen von Alkohol für Apotheken

Die Idee für die Handdesinfektion kommt dem gelernten Braumeister und Brenner zu Beginn der Corona-Pandemie. Desinfektionsmittel sind in der Zeit knapp. Apotheken mischten ihre Mittel selbst zusammen. Reinhard Engel stellte für zwei von ihnen in seiner Brennerei Alkohol her. Hochprozentiger Alkohol sei schon immer zur Desinfektion genutzt worden, so Engel. Warum also nicht Alkohol mit Whiskey-Aroma aufpeppen?

Was wir damit erreichen wollen, ist, dass das Desinfizieren der Hände und des Rachenraums nicht als Übel gesehen wird und durchaus ein bisschen Spaß machen kann. Und dadurch, dass es frei ist von irgendwelchen Zusatzstoffen unbedenklich genommen werden kann. Reinhard Engel, Braumeister Altstadthof

Sein Spray bleibt Genussmittel, das betont der Brenner. Deshalb kann es auch als Mundspray benutzt werden. Der Alkoholgehalt ist höher als bei einem herkömmlichen Whiskey. 75 Prozent braucht man für die desinfizierende Wirkung, sagt Reinhard Engel.

Mit Whiskey, Hopfen und Gin-Duft die Hände desinfizieren

Seit 38 Jahren gehört Reinhard Engel die kleine Brauerei Altstadthof. Unterhalb der Nürnberger Burg, in den Felsengängen, lagert der Brenner seine Bierbrände und den Gin. Je älter ein Brand ist, desto reifer werden Geschmack und Aroma. Um diesen vollen, reifen Duft in das Handdesinfektionsmittel zu übertragen, muss das Aroma schnell in die Flüssigkeit. Reinhard Engel beginnt zu experimentieren und hat Erfolg. Drei Duftrichtungen hat der Brenner bisher entwickelt: Der Whiskey-Duft kommt vom Eichenfass, das Gin-Aroma wie beim Brand von den Wacholderbeeren. Hopfen hat der gelernte Braumeister natürlich auch im Programm.