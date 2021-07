Neugeborenes Baby ermordet? Mutter äußert sich im Prozess

Zum Auftakt des Prozesses wegen Mordes an ihrem neugeborenen Sohn vor dem Landgericht Schweinfurt hat die 27-jährige Angeklagte am Vormittag von ihrem Verteidiger eine Erklärung verlesen lassen. Darin räumte sie ein, dass sie als Mutter versagt habe und sich dafür schäme. Sie habe die Schwangerschaft ihrem engsten Umfeld, ihrem Lebensgefährten und Vater des Kindes, ihren Eltern und Freunden verschwiegen.

Angeklagte wohl überfordert und traumatisiert

In der Erklärung heißt es von der Angeklagten, dass sie wegen eines befristeten Arbeitsverhältnisses als Ergotherapeutin in einem Schweinfurter Krankenhaus berufliche Nachteile befürchtet habe. Sie habe sich überfordert gefühlt, sei bei keinem Frauenarzt gewesen und habe sich die Schwangerschaft nicht eingestehen wollen.

Die Angeklagte ist bereits Mutter eines 2011 geborenen Sohnes. Die Geburt ihres ersten Sohnes sei für sie traumatisch gewesen. Während des bisherigen Prozesses weinte die Angeklagte immer wieder.

Frau bringt Kind im Badezimmer zur Welt

Im August vergangenen Jahres hatte die heute 27-Jährige ihr Kind zur Welt gebracht. Am frühen Morgen der Geburt sei sie ins Badezimmer gegangen und habe sich warmes Wasser in die Badewanne einlaufen lassen. In der Badewanne oder später unter der Dusche habe sie unter großem Blutverlust das Kind bekommen. Sie habe jedoch kein Lebenszeichen des Kindes erkennen können. Ihr Lebensgefährte habe den Notarzt aus Sorge um sie gerufen, den neugeborenen Jungen habe er nicht gesehen.

Laut Mutter kein Lebenszeichen beim Kind

Ein als Zeuge aussagender Polizeibeamter erklärte vor Gericht, dass die Angeklagte ihm nach ihrer Einlieferung in ein Schweinfurter Krankenhaus gesagt habe, dass sie von ihrer Schwangerschaft nichts gewusst habe. Ihrem Lebensgefährten habe sie gesagt, dass sie starke Regelschmerzen habe und warmes Wasser zur Linderung beitrage. Danach habe sie ihn wieder ins Bett geschickt.

Dramatisch sei für die Frau die Erkenntnis gewesen, dass sie ein Kind geboren habe, es habe jedoch keine Lebenszeichen von sich gegeben, nicht geatmet und nicht geschrien.

Anklage: Baby erstickt oder an Unterkühlung gestorben

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft hatte die Frau ihren Sohn in ihrer Wohnung in Schweinfurt zur Welt gebracht und dann auf das Kind feuchte Kleidungsstücke gelegt. Das Neugeborene soll darunter erstickt oder an Unterkühlung gestorben sein. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Die Angeklagte wurde aus der Untersuchungshaft zum Prozess gebracht.