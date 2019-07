vor 37 Minuten

Neugeborenes ausgesetzt – Mutter wird Haftrichter vorgeführt

Ein großer Polizeieinsatz hat am Montag die Menschen in Blindheim im Landkreis Dillingen aufgeschreckt. Eine Frau hatte ihr Neugeborenes in einer Wiese liegen lassen. Die Mutter soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.