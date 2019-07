Neugeborenes auf Wiese gefunden - Mutter in Untersuchungshaft

Ein großer Polizeieinsatz hat am Montag die Menschen in Blindheim im Landkreis Dillingen aufgeschreckt. Auf einer Wiese wurde ein Neugeborenes entdeckt. Die Mutter, die es dort abgelegt haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Frau wurde am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Wie die Augsburger Staatsanwaltschaft bestätigt hat, wurde gegen sie Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Aussetzung erlassen.

Anwohner findet Säugling auf Wiese

Ein Anwohner hatte den Säugling gestern Mittag auf einer Wiese bei Blindheim gefunden. Er wurde mit dem Polizeihubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Mutter wurde wenig später in ihrer Wohnung in Dillingen festgenommen. Der Junge ist laut Polizei am Leben, nähere Aussagen zu seinem Gesundheitszustand können derzeit auf Grund der Persönlichkeitsrechte nicht gemacht werden.

Außerdem sei momentan unklar, warum das Kind ausgesetzt wurde.