Neufinsing: Mann von drei maskierten Tätern überfallen

Brutaler Überfall am Sonntag in Neufinsing am Ismaninger Speichersee: Drei maskierte Männer attackierten gegen sechs Uhr morgens unvermittelt einen 46-Jährigen, der sich auf dem Heimweg befand, vor seiner Wohnadresse in Neufinsing.

Opfer mit Kopfverletzung in der Klinik

Erst schlugen sie den Mann zu Boden, dann traten und schlugen sie auf ihn ein. Als Nachbarn auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten die Täter. Das Opfer kam mit einer Kopfverletzung sowie Prellungen und Schürfwunden in eine Klinik. Aufgrund der brutalen Ausführung der Tat geht die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Kripo Erding sucht nach Zeugen

Der Hintergrund der Tat ist noch völlig unklar. Die drei Männer waren ca. 1,80 Meter groß, eine nähere Täterbeschreibung ist derzeit laut Polizei nicht möglich. Bei der Kripo Erding wurde eine neunköpfige Ermittlungsgruppe gebildet. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.