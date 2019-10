vor 41 Minuten

Neufahrner Feuerwehrkommandant: Viele Notrufe unnötig!

Der Feuerwehrkommandant von Neufahrn bei Freising schlägt Alarm: In einem offenen Brief appelliert er an die Bürger, verantwortungsvoller mit dem Notruf umzugehen. Seit Januar ist die Wehr viele Male umsonst ausgerückt – oft wegen eines Fehlalarms.