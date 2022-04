Neues Zuhause für Puma "Pele" in Sicht

Der geschmuggelte Puma "Pele" - den Beamte bei einer Kontrolle nahe der tschechischen Grenze bei Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf entdeckten - kann möglicherweise schon bald umziehen. Wie Sandra Giltner, die Tierärztin der Münchner Reptilienauffangstation, dem BR bestätigt, habe man einen Tierpark gefunden, in dem der Puma leben könne.

Jetzt müsse noch das Veterinäramt zustimmen und die gesetzlichen Vorgaben, wie eine Impfung des Tieres, erfüllt werden.

Zum Nachlesen: Polizisten entdecken lebenden Puma in Auto

Puma noch verhaltensauffällig

Wo genau das neue Zuhause ist, das will die Auffangstation vorerst noch für sich behalten. Puma "Pele" gehe es schon deutlich besser als noch vor ein paar Wochen. Das Tier habe zwar an Gewicht zugelegt, die Verhaltensauffälligkeiten seien aber immer noch da, berichtet die Tierärztin. Deshalb soll in den kommenden Tagen eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden, um den Bauch des Tieres genauer zu untersuchen.

Finanziert werden die medizinischen Untersuchungen durch Spenden. Ein Unternehmer aus Weiherhammer in der Oberpfalz beispielsweise hatte vor wenigen Wochen die ersten Behandlungskosten übernommen.

In Holzkiste gepfercht

Mitte März hatten Polizeibeamte während einer Verkehrskontrolle das Tier auf dem Rücksitz eines Renault Twingo entdeckt. Es war eingepfercht in einer Holzkiste. In der Reptilienauffangstation in München ist das Tier derzeit untergebracht und wird dort medizinisch untersucht und versorgt.