Neues Zuhause für Hängebauchschweine Milli und Vanilli

Mit Freude stürmen die Schweine Milli und Vanilli morgens aus ihrem Stall in den großen Garten der Ritzingers. Denn dort dürfen sie sich austoben – und buddeln. "Abends muss mein Mann dann mit dem Rechen durchziehen, damit nicht alles aufgewühlt ist", erklärt Anna Ritzinger lachend. Mit ihrem Mann Danny und ihren vier Kindern betreiben sie den Hof, den sie frei nach Astrid Lindgren "Vegan Bullerbyn" genannt haben. Einen kleinen Lebenshof für Tiere, die eigentlich keine Zukunft mehr hatten. Die Bezeichnung "Gnadenhof" hören sie hier nicht so gerne.

Milli und Vanilli zusammen mit Susi und Strolch

Die beiden Hängebauchschweine Milli und Vanilli sind leicht zu unterscheiden: Milli ist deutlich kräftiger und dominanter, Vanilli dafür schüchterner und hat vanilleblonde Borsten. In Herrieden haben die beiden sogar tierische Freunde gefunden, mehrere andere Schweine, darunter Susi und Strolch, ebenfalls Hängebauchschweine. Um die kümmert sich vor allem Riccardo, der älteste Sohn der Ritzingers. Nach der Schule tobt er oft mit den Schweinen durch den großen Garten hinterm Haus. Riccardo ist sich sicher: "Die fühlen sich bestimmt wohler als zuvor im Tierheim, da hatten sie viel weniger Platz."

Schweine halten kann nicht jeder

Vergangenes Jahr waren Milli und Vanilli noch im Nürnberger Tierheim. Ihr ursprünglicher Besitzer konnte sie nicht mehr behalten. Doch bis die Ritzingers das mitbekommen haben, hat es eine Weile gedauert. "Es haben uns einfach sehr viele Leute angerufen, wir haben selber keinen Fernseher, dadurch hatten wir das auch nicht mitbekommen, auch Radio hören wir ganz wenig", erklärt Anna Ritzinger.

Nach einem Anruf im Tierheim war klar, dass die Familie helfen kann. "Die haben gesagt 'wenn ihr die nehmen könntet, das wäre super, das wäre uns eine riesen Erleichterung. Ihr habt Ahnung von den Schweinen, die Gegebenheiten sind schon da.' Und sie hatten auch Angst, dass jemand sagt 'ja, ich nehme die Schweine' und dann doch überfordert ist und nicht weiß, was das eigentlich konkret bedeutet." Denn die Schweinehaltung muss beim Veterinäramt angemeldet werden – das haben die Ritzingers mit ihren anderen Tieren schon erledigt.

Milli und Vanilli sind gut integriert

Auf dem Hof leben Danny und Anna mit ihren vier Kindern und haben Platz für Hühner, Schweine und Schafe, die eigentlich nicht mehr leben sollten. Mit etwas Geduld haben sie es auch geschafft, Milli und Vanilli so zu integrieren, dass die unterschiedlichen Schweine gut miteinander auskommen. Auch wenn sie anfangs mal mit dem Gartenschlauch bereitstanden, falls die Tiere sich nicht vertragen.

Das Modell vom Lebenshof soll ausgeweitet werden

Der Lebenshof in Herrieden ist mit Milli und Vanilli ausgelastet. "Wir sind tatsächlich jetzt voll, wir können keine weiteren Tiere mehr aufnehmen. Das wäre auch den Tieren gegenüber nicht fair, weil wir es platzmäßig nicht leisten können. Wir haben jetzt aber eine Kooperationshof, also einen konventionellen Landwirt, der umstellen möchte, und da werden wir auch die Möglichkeit haben, Lebenshoftiere unterzubringen, was uns natürlich sehr freut." Das heißt, erst dann haben sie auch wieder Platz für weitere Tiere.