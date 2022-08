Neues Weinbezeichnungsrecht: So setzt es Sommerach um

Was bedeutet das neue Weingesetz für fränkische Winzer und Frankenwein-Konsumenten? Darum ging es beim aktuellen Termin der Sommertour des Bezirkstagspräsidenten. Im Weinort Sommerach ist der Änderungs-Prozess schon in vollem Gange: Gemeinsam mit den Winzern und den Genossenschaften gibt es seit neun Monaten Gespräche, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Drescher (CSU).

Geographische Herkunft der Weine entscheidend

Sie brachte also alle beteiligten an einen Tisch, um gemeinsam zu diskutieren und sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Die Winzer sollten bei den Gesprächsrunden etwa überlegen, wo ihr jeweils bester Wein wächst. Daraus ergaben sich dann einzelne Bezeichnungen. Diese sind nun, mit dem neuen europäischen Gesetz, konkreter und spezifischer. So wird auf dem Weinetikett ab 2025, also nach Ablauf der Übergangsfrist, nicht mehr die geographisch gröbere Bezeichnung "Sommeracher Katzenkopf" stehen. Stattdessen lesen Verbraucher entweder nur die Ortsmarke Sommerach oder eben den genaueren Namen der Lage. Abschließend müssen die Ergebnisse des runden Tischs dann noch vom Gemeinderat bestätigt werden.

Chancen für den Frankenwein und Hilfe für den Verbraucher

Eine Faustregel für den Verbraucher: Je konkreter die Ortsbezeichnung ist und je mehr auf dem Etikett steht, desto höher ist die Qualität des Weins – erklärt Weinfachberater Hermann Mengler. Laut ihm ist die Gemeinde Sommerach in der Anpassung ans neue Weingesetz schon weiter als die meisten Weinorte in Franken. Viele Winzer warteten aktuell erst noch einmal ab, schließlich müssten die Änderungen erst bis 2025 vollzogen sein. Mengler sagt weiter: "Am Anfang wird es ein bisschen Verwirrung stiften, weil man das alte Weinrecht intus hat. Man hatte seinen Kabinett oder seine Spätlese. Das gibt es dann nicht mehr so leicht." Dennoch hätten gerade einzelne Ortschaften nun die Möglichkeit, ihre Orte und Lagen zu etablieren.

Das sieht auch die fränkische Weinkönigin Eva Brockmann so. Das neue Bezeichnungsrecht sei eine Chance für den Frankenwein, international Fuß zu fassen: "So können die Gemeinden ihre Gewanne und Lagen ein bisschen bekannter machen."

Sommeracher beziehen alte Flurbezeichnungen mit ein

Die Sommeracher haben für ihre Bezeichnungs-Entscheidung auch auf eine Flurkarte aus dem Jahr 1833 zurückgegriffen. Für Bürgermeisterin Drescher ist die Änderung im Weingesetz gewissermaßen eine Rückbesinnung auf die Ursprünge vor der letzten großen Gesetzesänderung vor 50 Jahren: "Meine Schwiegermutter geht zum Beispiel, wenn sie in den Weinberg geht, in den Wilm oder den Augustbaum – und nicht in den Silvaner, den Bacchus oder den Müller-Thurgau. Viele Menschen, die aus älterer Zeit schon Landwirtschaft betreiben, nutzen diese alten Bezeichnungen heute noch." Von daher würden die Veränderung und der Lernprozess vielen möglicherweise gar nicht so schwerfallen, sagt die Bürgermeisterin. Außerdem seien solche europäischen Vereinheitlichungen auch bei Käse oder Schinken bekannt und Verbraucher hätten sich daran gewöhnt. Jetzt sei eben der Wein dran.