Neues Video: Wolbergs macht dritte Anklage öffentlich

In einer erneuten privaten Videobotschaft unter anderem auf seiner Facebook-Seite hat der suspendierte Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) eine weitere Anklage gegen ihn öffentlich gemacht. Dabei gehe es um ein Projekt des Immobilienunternehmens Schmack, so Wolbergs. Seitens der Staatsanwaltschaft gab es auf Anfrage des BR zunächst keine Bestätigung der dritten Anklage.

Wolbergs wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Vorwürfe, die ihm gemacht würden, seien wieder "an Abenteuerlichkeit kaum zu überbieten“, betonte der angeklagte OB – Vorwürfe der Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung in Zusammenhang mit dem Bau einer Industriehalle im Osten der Stadt. Ausführlich erläutert Wolbergs in dem Video, wie seine Entscheidung für diese Halle zustande kam. Er, Wolbergs, habe im Sinne von Arbeitsplätzen gehandelt, nachdem er ausführlich mit Umweltverbänden verhandelt habe. Die hatten das Projekt massiv attackiert, da es in einem Gebiet mit schützenswerter Natur liegt.

Wieder Attacken gegen Staatsanwaltschaft

Heftige Kritik übte Wolbergs in seiner diesmal 18 Minuten langen Ansprache erneut an der Staatsanwaltschaft, die ihm nach seinen Worten seit zweieinhalb Jahren willkürlich vorwerfe, bestechlich gewesen zu sein und gelogen zu haben. Unter anderem kritisierte er die Bewertung der Behörde zu Parteispenden und auch noch einmal den Oberstaatsanwalt, den er am Donnerstag im Prozess "Obergschaftler" genannt hatte. Und: Die Behörde habe "Grundrechtsverstöße" zu verantworten.

Erläuterungen zu Rechnungen für Renovierungsarbeiten

Ausführlich äußerte sich Wolbergs zu Vorwürfen bezüglich Renovierungsarbeiten an seinem Ferienhaus und anschließender gesplitteter Rechnungen. Er habe den ebenfalls vor Gericht stehenden Franz W. als Freund nach Handwerkern für Arbeiten an dem Haus und einer Kostenabschätzung gefragt und ihn anschließend gebeten, die Handwerker auch direkt zu beauftragen. Die Rechnungen sollten aber direkt an ihn, Wolbergs, gehen. Dies sei geschehen und Wolbergs‘ Ehefrau habe die Rechnungen bezahlt. Erst kurz vor seiner Inhaftierung habe er erfahren, dass die Renovierungsarbeiten teurer gewesen seien als zunächst angenommen, dass W. sich "netterweise verpflichtet" gefühlt habe, sich an den Kostenrahmen zu halten und deshalb einige Rechnungen habe splitten lassen. Aus heutiger Sicht, so Wolbergs, könne es sein, dass ihm ein Vorteil entstanden sei. Wenn das Gericht dies auch so feststelle, werde er diesen ausgleichen.

Wolbergs wird sich weiter äußern

Kommende Woche, so Wolbergs weiter, wolle er die Rechnungen auf seiner Homepage öffentlich machen. Vergangene Woche hatte er angekündigt, sich jeden Freitag via Videobotschaft zu melden und dabei jeweils Stellung zu einem bestimmten Vorwurf nehmen zu wollen.