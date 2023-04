Neues Umweltbildungszentrum am Augsburger Stadtwald

Am Samstag wird es eröffnet: Das neu gebaute Umweltbildungszentrum der Stadt Augsburg. Gebaut worden ist es aus Holz und Lehm. Künftig soll das Umweltbildungszentrum als Anlaufstelle für Umweltfragen aller Art und für Interessierte vom Kindergarten- bis zum Rentenalter dienen.

Veranstaltungen rund um Klima, Artenvielfalt und Nachhaltigkeit geplant

Veranstaltungen sollen darüber informieren, was man tun kann, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und um weniger zum Klimawandel, aber mehr zur Artenvielfalt beizutragen. Die insektenfreundliche Gestaltung von Gärten könnte so ein Thema sein oder das Haltbarmachen von saisonalem Obst und Gemüse, aber auch klimafreundliche Mobilität oder das Vermeiden von Plastikmüll.

Lage zwischen Zoo, Botanischem Garten und Stadtwald

Das neue Zentrum liegt in direkter Nachbarschaft zum Augsburger Zoo und dem Botanischen Garten und genau an der Grenze zum Augsburger Naturschutzgebiet Stadtwald, erklärt Nicolas Liebig vom Landschaftspflegeverband Augsburg: "Diese Schnittstelle ist natürlich ideal. Von hier aus sollen Exkursionen erfolgen, hier können sich Menschen, die den Stadtwald Augsburg erkunden wollen, informieren, was das Besondere an diesem Naturschutzgebiet ist", sagt der Landschaftspfleger. Außerdem sollen die Besucher über eine große Lehrküche an gesundes Essen herangeführt werden, an nachhaltige Lebensführung und naturnahes Gärtnern.

Bauweise soll Vorbildcharakter haben

Auch das Gebäude selbst soll mit seinen Baumaterialien als Vorbild dienen: "Die Wände braucht man einfach nur klein klopfen, mit Wasser vermischen und an einer anderen Stelle wieder aufbauen. Das ist was Besonderes, etwas, was auch zur Nachahmung anregen soll. Das könnte auch ein Kindergarten in einer Gemeinde sein. Das könnte ein Sportheim sein. Das könnte ein Rathaus sein und vieles andere mehr", sagt Liebig. Die Stadt könne stolz sein, findet Liebig: zum einen wegen des Versuchs, ein nachhaltiges Gebäude zu errichten und zum anderen wegen des Signals, dass Bildung ein wichtiger Aspekt beim Thema Klimawandel sei.