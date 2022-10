Neues Team: Berufsberatung für Erwachsene mit viel Erfahrung

Mehr Geld, mehr Herausforderung, mehr Verantwortung, mehr Qualifikation und manchmal ein ganz anderes Arbeitsumfeld: Diese Wünsche haben viele Arbeitnehmer. Gleichzeitig wissen viele von ihnen aber nicht, wie sie sich weiterbilden und umorientieren können. Hier setzt die Bundesagentur für Arbeit Bayreuth-Hof mit einem umfangreichen Beratungsangebot an. In Bayreuth wurde dafür das neunköpfige "Team der Berufsberatung im Erwerbsleben" vorgestellt.

Beraterteam der Arbeitsagentur soll unkompliziert helfen

Im Mittelpunkt dieses freiwilligen Berufsberatungsangebotes stehen nicht Berufsanfänger, sondern Erwachsene mit teils langjähriger Erfahrung.

Viele Arbeitnehmer durchleben während ihres Berufslebens einen Wandel und stellen sich die Frage nach Weiterentwicklung, so Teamleiterin Heike Thomas im BR-Gespräch. Neun Berater und Beraterinnen wollen in Oberfranken künftig als Lotsen fungieren und in Gesprächen gezielt auf die Stärken des Einzelnen eingehen und Lösungswege aufzeigen – und das möglichst unkompliziert, ohne Registrierung und vorherige Anmeldung.

"Oft sind es auch Frauen, die eine Ausbildung gemacht haben, sich dann um die Familie gekümmert haben und jetzt an einem Punkt stehen, an dem sie gerne mehr machen würden als Aushilfsjobs." Heike Thomas, Leiterin "Team der Berufsberatung im Erwerbsleben"

Kostenübernahme für Lkw-Führerschein möglich

Aber auch die Arbeitgeber sollen mit diesem Angebot die Chance bekommen, Informationen über Förderprogramme und Zusatzausbildungen für ihre Mitarbeiter zu erhalten. "Da geht es vor allem auch um die Unterstützung von Kleinunternehmen. Wir können beispielsweise Kosten für einen Lkw-Führerschein übernehmen", so Birgit Obermaier von der Agentur für Arbeit in Bayreuth. Ziel sei es auch, geringqualifizierte Beschäftigte zu Fachkräften zu machen.

Kostenlose und unabhängige Beratung

Das Angebot sei auch ein Versuch, in Zeiten des Strukturwandels und der Digitalisierung dem stetig zunehmenden Fachkräftemangel in der Region entgegenzuwirken, so der Geschäftsführer der Arbeitsagentur Bayreuth-Hof, Sebastian Peine, im BR-Gespräch.

Die Stellennachfragen seien auf Rekordniveau, so stark wie aktuell sei der Mangel an Fachkräften noch nie spürbar gewesen. "Die Not in der Region ist groß", so Peine weiter. Der Vorteil des neuen Angebots sei, dass die Mitarbeiter keinerlei Branche verpflichtet seien und somit neutral, ergebnisoffen und kostenfrei beraten könnten.

Kontakt zur Bundesagentur kann unter anderem per Mail hergestellt werden.