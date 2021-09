Neues Studierendenwohnheim in Hof: Minister unterstützt Pläne

Die Pläne der Stadt Hof, eine ehemalige Textilfabrik zu einem Studierenden-Wohnheim in der Innenstadt umzubauen, werden auch von Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) unterstützt. Er will nun bei Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) für die nachhaltige Nutzung des alten Gebäudes werben.

Neues Studierendenwohnheim in Hof: Breite Zustimmung für Textilfabrik

Das erklärte Glauber am Montag bei einem Ortstermin mit dem Investor und Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). Da die Verwaltungshochschule Hof seit Jahren boomt, sucht der Freistaat schon seit 2018 einen Standort für ein weiteres Wohnheim. Weil sich das Bauvorhaben hinzieht, wächst die Kritik an der Staatsregierung .

Die Umbau-Pläne des Immobilienbesitzers aus Potsdam für ein innenstadtnahes Wohnheim in der alten Textilfabrik sind bei den Fraktionen im Stadtrat und in der Hofer Bevölkerung auf große Zustimmung gestoßen. "So beleben wir mit jungen Leuten die Innenstadt", betont OB Döhla.

Textilfabrik oder Standort an der Hochschule: Keine Entscheidung getroffen

Allerdings hatte der Hofer CSU-Abgeordnete Alexander König vor Kurzem erklärt, der Freistaat habe sich gegen die Textilfabrik entschieden und werde stattdessen ein neues Wohnheim direkt an der Hochschule am Stadtrand bauen. OB Döhla betonte heute, dass das zuständige Bauministerium aber noch keine Entscheidung getroffen habe.

Bauprojekte in Bayern: "Außen vor Innen"

Umweltminister Glauber verwies auf die gute Bausubstanz der rund 100 Jahre alten Fabrik: "Die Nutzung ist ressourcenschonend und damit aktiver Klimaschutz.“ Außerdem habe die Staatsregierung gemeinsam das Ziel bei Bauprojekten ausgegeben: "Außen vor Innen", sagt Glauber. Er werde deshalb das Gespräch mit seiner CSU-Kabinettskollegin Schreyer von der CSU suchen. Oppositionspolitiker von FDP, Grünen und SPD hatten bereits vergangene Woche vor Ort in Hof betont, wie nachhaltig die Umbaupläne seien.