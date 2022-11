Neues Studienregister der bayerischen Krebsforschung geht online

Auf dieses Angebot aus Erlangen haben sowohl Patientinnen und Patienten, ihre Angehörigen aber auch das medizinische Personal gewartet: ein zentrales Studienregister des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung (BZKF). Darin sind alle klinischen Studien im Bereich der Onkologie der sechs bayerischen BZKF-Standorte in einer öffentlich zugänglichen Datenbank zusammengefasst.

Studienteilnahme verbessert oft Aussicht auf Heilung

Solche Studienteilnahmen sind für die Verbesserung und die Weiterentwicklung von Therapie- und Behandlungsstrategien zur Bekämpfung von Krebs ausschlaggebend. Denn klinische Studien ermöglichen es, neue Therapien zu entwickeln oder zu verbessern, sowie die Auslöser von Krebserkrankungen noch besser zu verstehen. Aktuelle Studien zur eigenen Krebserkrankung zu kennen, ist daher für Betroffene von großer Bedeutung.

Im neuen Online-Studienregister des BZKF können Patientinnen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzte ab sofort aktuelle onkologische Studien, deren Status sowie die Ansprechpersonen in den bayerischen Universitätskliniken und verbundenen Kliniken und Praxen einsehen.

Stichwortsuche und Filterfunktionen

Durch die Stichwortsuche oder mithilfe von Filterfunktionen lassen sich Einrichtungen finden, die eine passende onkologische Studie anbieten. Auch Studien zu unterstützenden Therapien, zum Beispiel zur Behandlung von Nebenwirkungen oder für die psycho-onkologische Betreuung von Krebspatientinnen und -patienten, lassen sich einsehen.

Zugang zu innovativen Behandlungsmethoden

Über die Teilnahme an solchen Studien können Betroffene frühzeitig Zugang zu innovativen Behandlungsmethoden bekommen, die im klinischen Alltag nicht erhältlich sind. Studien können dem Betroffenen neue Behandlungsmöglichkeiten und damit auch eine Chance zur Krankheitsbewältigung bieten. Bei der Behandlung im Rahmen einer klinischen Studie werden Patientinnen und Patienten besonders engmaschig und intensiv betreut. Auch die Kriterien für eine Studienteilnahme sind im BZKF-Studienregister online einsehbar.

Spitzenforschung für die Bevölkerung

Prof. Claus Belka hat die Entwicklung des Studienregisters von Anfang an mitgestaltet. "Ohne klinische Studien kann keine Verbesserung der medizinischen Versorgung erreicht werden. Umso wichtiger ist es, dass für Patientinnen und Patienten der Zugang zu den Studienangeboten nun über das gemeinsame BZKF-Studienregister vereinfacht wird", betont Prof. Belka, Mitglied im BZKF-Direktorium. Zusätzlich versorgt das Register die Bevölkerung mit den neuesten Infos zu Diagnostik-, Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten in allen Regionen Bayerns.

Das steckt hinter dem BZKF

Mit dem Zusammenschluss der sechs bayerischen Universitätskliniken in Augsburg, Erlangen, den zwei Standorten in München, Regensburg und Würzburg wird nicht nur die Krebsforschung gefördert, sondern es werden auch Kompetenzen und Wissen zu den Themen Früherkennung, Therapie und Nachsorge von Tumorerkrankungen gebündelt. Zugleich wird Betroffenen eine flächendeckende und interdisziplinäre Versorgung angeboten. "Wir möchten uns als starkes Konsortium etablieren, das national wie international in der Krebsbekämpfung eine entscheidende Rolle spielt", so der Direktor des BZKF, Prof. Dr. Andreas Mackensen.

Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger

Neben der Entwicklung neuer Therapieverfahren gegen Krebs möchte das BZKF auch Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger sein. Das BürgerTelefonKrebs bietet unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 85 100 80 eine unkomplizierte Möglichkeit, sich individuell zu allen Fragen bezüglich einer Krebserkrankung beraten zu lassen.