Neues Sozialticket für Nürnberg kommt gut an

Das neue Sozialticket in Nürnberg wird laut Initiator Titus Schüller gut angenommen. Nach dem Lockdown erhofft sich der Nürnberger Linken-Politiker einen weiteren Anstieg. Zumal viele Berechtigte seiner Meinung nach noch gar nichts von ihrem Anspruch auf das vergünstigte Ticket wüssten. Das Sozialticket 2021 kostet nur noch 15 Euro und gilt im Gegensatz zu seinem Vorgänger ohne Ausschlusszeiten.

80.000 könnten das Sozialticket in Nürnberg nutzen

Das alte Sozialticket haben etwa 10.000 Menschen genutzt. Laut Titus Schüller könnten jetzt mehr als 80.000 Nürnberger Kinder und Erwachsene das neue Sozialticket erhalten. Vorausgesetzt sie wohnen in Nürnberg und erhalten soziale Unterstützung von Ämtern. Die Berechtigten erhalten entweder Arbeitslosengeld oder Hilfen vom Sozialamt bzw. vom Bezirk Mittelfranken, Geld vom Jugendamt oder der Familienkasse.

Halber Preis und keine Ausschlusszeiten im ÖPNV

Bisher mussten Nürnberg-Pass-Berechtigte für ein Sozialticket 33 Euro bezahlen. Seit Jahresbeginn kostet es nur noch 15 Euro. Zudem fallen die Ausschlusszeiten zwischen sechs und acht Uhr weg. So können jetzt auch Schüler mit dem Sozialticket fahren, die sich bisher ein 365-Tage-Ticket kaufen mussten, wenn ihre Schule weniger als drei Kilometer entfernt lag oder sie nicht die nächstgelegene Schule besuchten.

VAG empfiehlt den Kauf am Automaten

Das Sozialticket gilt im Tarifgebiet A in Nürnberg und Fürth für Busse und Bahnen für 31 Tage ab Kauf rund um die Uhr. Neu ist auch, dass das Ticket nicht mehr zu Monatsbeginn gekauft werden muss, sondern ab einem beliebigen Kauftag für volle 31 Tage gilt. Die VAG empfiehlt die Kaufmöglichkeit am VAG-Ticketautomaten, um Warteschlangen an den Verkaufsstellen zu vermeiden.

Keine Preiserhöhung bis 2023

Laut Schüller wird es in den kommenden zwei Jahren keine Preiserhöhung geben. Ab 2023 soll dann das 365-Euro-Ticket kommen.