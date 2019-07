Neues Schutzhaus auf dem Falkenstein ist geöffnet

Neu, größer und schöner: Das neu gebaute Schutzhaus auf dem 1.315 Meter hohen Großen Falkenstein im Bayerischen Wald ist ab sofort geöffnet. Wanderer können dort auch wieder übernachten. Abgeschlossen ist die höchste Baustelle in Niederbayern aber noch nicht. Das alte Schutzhaus wird derzeit abgetragen, an dessen Stelle wird eine große Terrasse für den Neubau errichtet. Der Bayerische Wald-Verein investiert in das neue Schutzhaus auf dem Großen Falkenstein rund 1,6 Millionen Euro, knapp 130.00 Euro davon hat ein Förderverein an Spenden gesammelt.

Herzensangelegenheit für Einheimische im Bayerischen Wald

Der Neubau des Schutzhauses auf dem Großen Falkenstein ist für viele Einheimische im Bayerischen Wald eine Herzensangelegenheit. Sie haben den Bau nicht nur mit Geldspenden, sondern auch mit persönlichem Einsatz unterstützt und viele Arbeiten in Eigenregie erledigt. Derzeit sind die Helfer damit beschäftigt, das 86 Jahre alte ursprüngliche Schutzhaus zu entkernen. Die in den 1950er und 1970er angefügten Anbauten an das Gebäude werden abgerissen, der Kern des Gebäudes aus dem Jahr 1932/1933 wird fachmännisch demontiert. Ein Privatmann will das ursprüngliche Schutzhaus an anderer Stelle wieder aufbauen.

Das Innenleben des Schutzhauses

Im Januar 2018 hatte der Bayerische Wald-Verein den Neubau des Schutzhauses auf dem Großen Falkenstein im Nationalpark Bayerischer Wald beschlossen. Eine Sanierung des alten Schutzhauses wäre unwirtschaftlich gewesen. Vor gut einem Jahr war der offizielle erste Spatenstich auf Niederbayerns höchster Baustelle.

Der Neubau ist technisch auf dem neuesten Stand. Der Massivholzbau ist außen mit Holzlamellen verkleidet. Im Gastraum wurden unter anderem Teile des alten Kachelofens aus dem alten Schutzhaus wieder aufgebaut. Die Wände sind mit Altholz verkleidet, den Gegensatz dazu bietet ein moderner Fußboden in Betonoptik. Bestuhlt ist das neue Schutzhaus mit massiven Tischen und Stühlen aus Ahornholz. Zentral ist ein riesiges, fast über die ganze Breite des Gebäudes und bis zum Boden reichendes Panoramafenster, das einzigartige Ausblicke auf dem Bayerischen Wald ermöglicht.