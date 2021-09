Neues Schuljahr: Lolli-Tests an schwäbischen Grundschulen

An Grund- und Förderschulen in Bayern und damit auch in Schwaben wird es im neuen Schuljahr künftig die PCR-Pool-Tests geben, auch besser als “Lolli-Test” bekannt. So sollen Corona-Infektionen einfach und frühzeitig erkannt werden.

Corona: zweimal wöchentlich "Lolli-Test"

Zweimal pro Woche soll dieser Lolli-Test durchgeführt werden. Im Gegensatz zu den Tests per Nasenabstrich müssen die Kinder beim Lolli-Test nur ein Wattestäbchen ablutschen. Diese kommen schließlich in einen großen Pool, der im Labor ausgewertet wird.

“Das soll es den Kindern leichter machen und auch vielen besorgten Eltern entgegenkommen, die wegen Nasenabstrich-Tests immer ein bisschen die Sorge hatten, dass sich die Kinder verletzen könnten”, sagt Susanne Reif, Bereichsleiterin Schule bei der Regierung von Schwaben.

Schulen noch nicht sofort bereit für "Lolli-Test"

Sofort los geht es mit den einfach zu handhabenden Lolli-Tests aber nicht. Erst ab dem 20. September könne flächendeckend an Schwabens Grund- und Förderschulen mit diesen Tests begonnen werden, erklärt Reif. Grund dafür seien logistische Herausforderungen.

Die Schulen müssen sich laut Reif zunächst organisatorisch vorbereiten und die Eltern informieren. Auch die Lehrkräfte sollen dafür noch geschult werden. Bis dahin sollen die Kinder weiter wie bisher per Nasenabstrich getestet werden.

Die Schülerinnen und Schüler hätten auch weiterhin die Möglichkeit, sich in zum Beispiel Apotheken testen zu lassen und das Ergebnis in die Schule mitzubringen.

Hoffnung auf dauerhaften Präsenzunterricht

Das neue Schuljahr werde auch für alle anderen Schularten Erleichterungen bringen, sagt Susanne Reif. Die Bereichsleiterin Schule bei der Regierung von Schwaben zeigt sich glücklich über die Abkehr von Regelungen, die von der 7-Tage-Inzidenz abhängen.

Dadurch soll es keinen Automatismus mehr geben für Wechsel- oder Distanzunterricht. Auch Unterricht in Sport und Musik sowie mehrtägige Schülerfahrten werden in diesem Schuljahr wieder stattfinden. Möglich mache dies die neue Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Tutorenprogramm: Kinder sollen Lernrückstände aufholen

Um pandemiebedingte Nachteile für Kinder auszugleichen, setzt die Regierung von Schwaben auf ein Förderprogramm. Es sieht vor, durch Kurse außerhalb des Regelunterrichts Lernrückstände aufzuholen. Kindern und Jugendlichen sollen dazu mit einem Tutorenprogramm namens "Schüler helfen Schülern" geholfen werden.

Aushilfskräfte sollen Lehrkräfte unterstützen

Außerdem sollen Lehrkräfte, die pandemiebedingt nicht eingesetzt werden können, verstärkt durch Aushilfskräfte unterstützt werden. Die Aushilfskraft soll dabei durch die nicht im Präsenzunterricht stehende Lehrkraft angeleitet werden, zum Beispiel durch Zuschaltung der Stammlehrkraft per Video in das Klassenzimmer.