Neues Rettungsboot für die Berufsfeuerwehr Würzburg

Die Berufsfeuerwehr Würzburg hat ein neues Rettungsboot. Den größten Vorteil sieht die Berufsfeuerwehr in der höheren Traglast. Das alte Boot geht an die Freiwillige Feuerwehr in Unterdürrbach.