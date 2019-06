Neues Radwegenetz Inn-Salzach

Die Landkreise Altötting und Mühldorf haben die alten Radwege komplett überarbeitet. Entstanden ist das neue Radwegenetz „Inn-Salzach“. Auf 1.500 Kilometern lässt sich die Region erkunden. Am Sonntag wird das Radwegenetz offiziell eröffnet – inklusive 24 Thementouren.

Radwegenetz verbindet 55 Städte und Gemeinden

Das Radwegenetz "Inn-Salzach" verbindet die beiden Landkreise Altötting und Mühldorf. Das heißt: Alle 55 Städte und Gemeinden sind ab jetzt problemlos mit dem Fahrrad zu erreichen. Wer also das Auto stehen lassen möchte, kann auf 1.500 Kilometern beschilderten Radwegen die Umgebung erkunden.

Biergarten- und Safari-Tour

Dazu hat sich der Tourismusverband Inn-Salzach 24 Thementouren ausgedacht, bei denen die Radler die schönsten Ecken der Region entdecken können. Zum Beispiel die Biergartentour zu mehreren Traditionsbrauereien, Biergärten und zu einem historischen Eiskeller.

Für Familien gibt’s zum Beispiel die Radl-Safari zum Wildpark Oberreith und einer Alpaka-Farm. Die Drei-Seen-Tour führt auf 55 Kilometern zu den schönsten Badeseen der Region.

Eröffnungsfeier am Sonntag

Die große Eröffnungsfeier am Sonntag beginnt mit einer Radltour. In den beiden Landkreisen gibt’s in mehreren Städten Treffpunkte und von dort aus geht’s mit individuellen Fahrplänen, natürlich mit dem Radl, zum Schloss Tüßling. Dort wird gefeiert mit Musik, Show-Einlagen und Informationsständen rund ums Fahrrad.

Beim Altstadtfest in Mühldorf hat auch das BR-Studio Mühldorf einen Stand, mit den BR-Korrespondentinnen Nadine Cibu und Laila Heyne.