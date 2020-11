Neues Polizei-Trainingszentrum in Regensburg wird eröffnet

Eine ehemalige Bundeswehrkaserne in Regensburg dient künftig als Polizei-Trainingszentrum. Acht Millionen Euro hat der Freistaat in das Zentrum investiert. Am Donnerstagvormittag (5.11.) um 11.00 Uhr wird es von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) eröffnet.

900 Polizisten in der Oberpfalz

Rund 900 Polizistinnen und Polizisten tun in der südlichen und mittleren Oberpfalz Dienst: Sie sollen künftig in dem neuen Trainingszentrum auf Einsätze wie Amokläufe oder Terroranschläge vorbereitet werden.

Extremfälle zentral trainieren

18 Trainer arbeiten im neuen Zentrum. Sie sollen die Beamten in möglichst realitätsnahen Übungsszenarien schulen. Bisher fanden solche Schulungen an unterschiedlichen Standorten statt. Künftig sollen sie für die Regionen zentral an einem Ort organisiert werden.

Zweites in Bayern

Das Polizei-Trainingszentrum auf dem Gelände der ehemaligen Rafflerkaserne in Regensburg ist erst das zweite seiner Art in Bayern. Weitere Zentren sind geplant oder schon im Bau; zum Beispiel in Passau, Würzburg oder Hof.