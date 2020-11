Neues Polizei-Trainingszentrum in Regensburg eingeweiht

In Regensburg ist am Donnerstag ein neues Polizei-Trainingszentrum eingeweiht worden. Hier werden künftig die rund 900 Polizistinnen und Polizisten aus dem Großraum Regensburg/Cham für alle erdenklichen Einsatzszenarien trainiert. Der Freistaat Bayern hat knapp acht Millionen Euro in den Neubau auf dem Gelände einer früheren Bundeswehrkaserne investiert.

Bewegliche Wände für verschiedene Szenarien

In einer speziellen Übungsgarage können die Polizistinnen und Polizisten üben, wie man ein Fahrzeug stürmt und die Insassen überwältigt. In speziellen Multifunktionsräumen können mit Hilfe beweglicher Wände verschiedene Wohnräume nachgebaut werden. Hier werden Situationen geübt, die entstehen können, wenn die Beamten beispielsweise wegen häuslicher Gewalt oder Einbrüchen alarmiert werden.

Übungen für Terroranschläge

Auch auf Einsätze wie Amokläufe oder Terroranschläge sollen die Polizistinnen und Polizisten in dem Regensburger Zentrum vorbereitet werden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte, dass in dem neuen Trainingszentrum auch die präventive Polizeiarbeit eingeübt werden soll: "Es geht beim polizeilichen Einsatztraining nicht nur darum, wer am härtesten zuschlägt oder am schnellsten schießt. Sondern es geht gerade auch darum, zu lernen, wie kann ich psychologisch richtig reagieren und versuchen, eine Situation zu entspannen und auf diese Weise schwere Straftaten zu verhindern."

Trainingszentrum in Regensburg als zentraler Standort

Bisher fanden die Schulungen für die Polizeibeamten an unterschiedlichen Standorten statt. Künftig sollen sie für die Regionen zentral an einem Ort organisiert werden. Das Polizei-Trainingszentrum in Regensburg ist erst das zweite seiner Art in Bayern. Weitere Zentren sind geplant oder schon im Bau; zum Beispiel in Passau, Würzburg oder Hof.