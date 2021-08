Neues Polizei-Navi: "Schneller und sicherer zum Einsatzort"

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat in Nürnberg ein neues Betriebssystem für Streifenwagen vorgestellt, mit dessen Hilfe Polizeibeamte schneller zum Einsatzort kommen sollen. Bei dem neuen Infotainment-System lassen sich laut Ministerium Funk, Blaulicht, Martinshorn und Navigation zentral steuern. Bayerns Innenminister Herrmann sieht darin einen "erheblichen Mehrwert im Einsatzgeschehen".

Einsatzort kommt direkt aufs Polizei-Navi

Das System funktioniert beispielsweise so: Die Einsatzzentrale kann per Digitalfunk einem Streifenfahrzeug einen Auftrag zuweisen. Sobald die Beamtinnen und Beamten den Einsatz bestätigen, werden die Daten vom Einsatzort automatisch in das System des Wagens eingespeist und die Routenführung gestartet. "Unsere Polizistinnen und Polizisten sind damit schneller und sicherer zum Einsatzort unterwegs", sagte Herrmann bei der Vorstellung des Systems.

Bayerische Polizei wird zur "mobile Police"

Das sei ein großer Schritt zum voll digitalisierten Streifenwagen. "Das Polizeipräsidium Mittelfranken hat das neue Infotainment-System im Einsatzalltag ausgiebig getestet und als sehr gut beurteilt", erklärte Bayerns Innenminister. Der Hersteller dieses Systems hat seinen Sitz im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Noch in diesem Jahr sollen laut Herrmann fünfzig Streifenwagen der bayerischen Polizei mit dem System ausgerüstet werden, bis zum Jahr 2025 sollen damit 1.000 Polizeiautos unterwegs sein.

Dies sei ein weiterer Baustein von "mobile Police", dem volldigitalen mobilen Einsatzmanagement der bayerischen Polizei. Dieses umfasst das mobile Arbeiten mit einem Laptop und Convertible mit allen Funktionalitäten des Computers in der Dienststelle. Die Kommunikation soll dann unter anderem über die dienstlichen Smartphones der Beamten laufen.