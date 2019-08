Neues Pflaster für die Landshuter Altstadt: Bürger sind gefragt

Die Stadt Landshut hat ihre Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen über das Pflaster, das neu in der Altstadt verlegt werden soll, abzustimmen. Das geht bis zum 13. September online über die Webseite der Stadt. Grund der Sanierung ist die Barrierefreiheit, die momentan beim Queren der Altstadt nicht gegeben ist. Verschiedene Behinderten- und Seniorenverbände hatten sich wiederholt über das holprige Pflaster beschwert, erzählt Gerhard Anger, der Leiter des Tiefbaumamts.

Gefräst, geschnitten, gelb oder grau?

Mit jeweils einem Bild und einer kurzen Beschreibung werden - neben dem Bestandspflaster - die fünf Varianten online veranschaulicht: das aktuelle Pflaster der Altstadt in geschnittener und gefräster Version, zwei Farbvarianten des Belags in der Neustadt und Schirmgasse (Granit geschnitten in einem Gelb- und Grauton) sowie ein gespaltetes Gestein (Gneis).

Meinung der Bürger - Entscheidung im Stadtrat

Die Abstimmung soll die Meinung der Bevölkerung abbilden, bevor der Beschluss vom Stadtrat gefällt wird. Im Spätherbst dieses Jahres soll dann das alte Pflaster abgetragen, im Frühling 2020 das neue verlegt werden, sagt der Tiefbauamtsleiter. Besonderen Einfluss auf die Entscheidung haben auch Fachleute aus dem Straßenbau, dem Denkmalschutz, der Behinderten- und Seniorenverbände.

Altes Pflaster ca. 40 Jahre alt

Der gesamte Stadtplatz der Altstadt misst 5.000 Quadratmeter. Davon gibt es aber schon barrierefreie Gehwege, in Längsrichtung der Altstadt, vier bis fünf Meter vor den Häuserfassaden. Neu gepflastert werden muss der Innenteil der Altstadt, der Rollator- oder Rollstuhlfahrern beim Überqueren Probleme bereitet. Laut Anger liegt das aktuelle Pflaster dort seit 1981, als der letzte Bauabschnitt fertig gestellt worden war. Damals war der Stadtplatz noch Durchfahrtstraße für den motorisierten Verkehr und das Pflaster dementsprechend uneben und kantig. Seit 1999 ist die Landshuter Altstadt Fußgängerzone - der Belag aber dafür nicht vorgesehen.

Oberbürgermeister Putz: "Die Altstadt gehört uns allen"

In der Neustadt und der Schirmgasse gibt es bereits barrierefreies Pflaster. Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP) freut sich auf eine rege Beteiligung an der Online-Abstimmung, heißt es auf der Internetseite der Stadt: "Die Altstadt gehört uns allen. Deswegen sollen auch alle Bürgerinnen und Bürger, gerade wenn es um die bauliche Veränderung unserer guten Stube geht, die Möglichkeit haben, aktiv mitzuwirken". Die Abstimmung endet am 13. September um 12.00 Uhr.