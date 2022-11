Neues Parkhaus für Fahrräder am Bayreuther Bahnhof

Ein Parkhaus mit 68 Stellplätzen für Fahrräder hat der Bayreuther Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) am Mittwochmittag der Öffentlichkeit vorgestellt. Direkt am Hauptbahnhof gelegen, ist das Parkhaus überdacht und eingezäunt.

Fahrrad-Parkhaus am Bayreuther Bahnhof

Es soll den Radfahrenden ermöglichen, ihre Räder komfortabel und sicher abzustellen. Außerdem gibt es zehn Schließfächer, in denen Fahrradakkus diebstahlsicher aufgeladen werden können. Das Parkhaus ist für Pendler und Besucher der Stadt Bayreuth gedacht, die mit dem Zug ankommen und vom Bahnhof in die Stadt wollen oder mit dem Rad zum Bahnhof fahren, um von dort mit dem Zug zur Arbeit zu pendeln.

32 Stellplätze für Dauerparker

In dem Radparkhaus sind auch 32 Stellplätze für Dauerparker reserviert. Das Tagesticket kostet 50 Cent, die Wochenkarte drei und die Monatskarte acht Euro. Außerdem gibt es im Fahrradhafen noch eine Servicestation mit Werkzeug und Luftpumpe. Das Radparkhaus kostete 352.500 Euro und ist die zweite Stufe des Projekts "Fahrradparken am Hauptbahnhof". Im Endausbau soll es rund um den Bayreuther Hauptbahnhof 300 Stellplätze geben: direkt am Bahnhof, am Eingang Markgrafenallee und in der Tunnelstraße.

Ebersberger: "Ein weiterer Schritt zu mehr Klimaneutralität"

Für Oberbürgermeister Thomas Ebersberger ist das Fahrradparkkonzept ein weiterer Schritt hin zu mehr Klimaneutralität. Derzeit sei man auch mit dem Bayreuther Landratsamt im Gespräch, um an den Ein- und Ausfallstraßen weitere Fahrradparkhäuser zu errichten und so den innerstädtischen Pkw-Verkehr zu verringern. Gefördert wird das insgesamt 660.000 Euro teure Projekt zu 75 Prozent vom Bundesumweltministerium im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative und dem Freistaat Bayern.