Neues Paketzentrum der Deutschen Post in Aschheim eröffnet

Die Deutsche Post DHL hat heute Mittag das neue Paketzentrum in Aschheim im Landkreis München offiziell in Betrieb genommen. Das neue Gebäude ist mit dem bestehenden Paketzentrum über einen Tunnel verbunden verbunden. Das bestehende Paketzentrum und der jetzt eröffnete Neubau ergeben zusammen laut Post das größte Paketzentrum der Deutschen Post in Deutschland.

"Selten wird etwas so schnell gebaut wie hier", mit diesen Worten eröffnete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das neue DHL-Paketzentrum. Zusammen mit Nikola Hagleitner, Konzernvorständin Post und Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group und dem zweiten Bürgermeister der Gemeinde Aschheim Robert Ertl (FW) gab Söder das offizielle Startsignal für den Neubau.

Paketzentrum Aschheim: Vollbetrieb ab Juni

Das Investitionsvolumen beträgt rund 150 Millionen Euro. Auf über 67.000 Quadratmetern werden in Aschheim nun Pakete verteilt. 40.000 Pakete können in dem Neubau pro Stunde verteilt werden. Das Ziel ist, in Aschheim insgesamt bis zu 72.000 Pakete pro Stunde zu sortieren. Im Juni soll die Anlage in den Vollbetrieb gehen.

Laut Post werden 500 zusätzliche tarifgebundene Arbeitsplätze geschaffen. Aktuell sind am Paketstandort Aschheim rund 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tätig. "Der neue Standort wird unsere Wirtschaft in der Region ankurbeln", sagte Robert Ertl, zweiter Bürgermeister von Aschheim.