Neues Opernfestival "Bayreuth Barock" eröffnet wie geplant

Auf seine Richard-Wagner-Festspiele muss Bayreuth in diesem Jahr wegen Corona verzichten. Dafür kann die erste Ausgabe des neuen Opernfestivals "Bayreuth Barock" wie geplant am 3. September im Markgräflichen Opernhaus starten. Man setze auf umfassende Vorkehrungen, um die Gesundheit der Besucher in Zeiten der Corona-Pandemie zu schützen, teilten die Organisatoren mit.

Gesichtsmaske ist "gewünscht"

Zu dem Konzept zählen unter anderem eine nach neuestem Standard konzipierte Klimaanlage, ein genauer Plan für den Ein- und Auslass des Publikums sowie ausreichend große Pausenflächen im Freien. Das Tragen einer Gesichtsmaske sei für die Gäste ebenso wie für alle Musiker – mit Ausnahme der Sänger – auch während der Vorstellung gewünscht, hieß es.

Zweiter Besuchermagnet für Bayreuth

Zur Premiere wird Nicola Porporas "Carlo il Calvo" gezeigt. Künstlerischer Leiter für die ersten drei Jahre von "Bayreuth Barock" ist der Countertenor, Regisseur und Produzent Max Emanuel Cencic. Das Festival dauert insgesamt elf Tage und soll neben den Wagner-Festspielen zu einem weiteren, großen Besuchermagneten für die Stadt werden.