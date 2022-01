Neues Online-Portal – digitale Kita-Anmeldung in Augsburg

Die Stadt will Eltern mit dem neuen Kita-Portal Informationen zu den Angeboten in Augsburg auf einen Blick liefern. Erreichbar ist das Portal unter www.kitaplaner.de. Augsburg nutzt dafür, wie zahlreiche andere Kommunen, den Kita-Planer der Berliner netgo GmbH. Kinder können über das Portal bei mehreren Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen angemeldet werden. Eltern können dazu auch ihre Prioritäten angeben. In einem weiteren Schritt soll es später möglich werden, Kinder auch für einen Hortplatz anzumelden.

Anmeldung für Kita-Platz bis zum 25. Februar

Das Kita-Jahr startet immer zum 1. September. Damit Kinder in der regulären Platzvergabe berücksichtigt werden können, müssen sie in Augsburg bis zum 25. Februar angemeldet werden. Wenn Plätze frei werden, können Kinder auch während des Jahres in eine Krippe oder einen Kindergarten aufgenommen werden.

Oberbürgermeisterin stellt Kita-Portal vor

Die Stadt bezeichnet das Projekt als großen Meilenstein für eine digitale Zukunft. Oberbürgermeisterin Eva Weber und Bildungsreferentin Martina Wild stellen das Kita-Portal heute in einer Online-Pressekonferenz vor. Laut einer Pressemitteilung hat die Verwaltung zwei Jahre lang an dem Projekt gearbeitet.