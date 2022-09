Neues ÖPNV-Angebot im Kreis Neumarkt: Anrufsammeltaxi startet

Die ersten Bestellungen gibt es bereits, erzählt Taxifahrer Rudolf Krauss. Und das obwohl das Anrufsammeltaxi (AST) erst am 1. Oktober offiziell im südlichen Landkreis Neumarkt i. d. Oberpfalz startet. Die ersten Fahrgäste wollen dann von Hohenfels zum Bahnhof in Parsberg gebracht werden. Das zeigt: der Bedarf ist da.

AST kommt, wenn kein Bus mehr fährt

Das Angebot schließt eine wichtige Lücke im Landkreis. "Wir haben im Landkreis 620 Haltestellen und wir haben 526 Orte. Es sind jetzt im Prinzip alle angebunden", sagt Landrat Willibald Gailler. Wenn in den Abendstunden und am Wochenende kein regulärer Bus mehr fährt, kommt das Anrufsammeltaxi zum Einsatz. Die Fahrgäste werden von einer vereinbarten Haltestelle abgeholt und zum Bahnhof Parsberg gebracht – oder das Anrufsammeltaxi holt die Passagiere von dort ab und bringt sie direkt an den gewünschten Zielort bis vor die Haustüre bis nach Dietfurt oder Breitenbrunn. Tickets und Fahrpläne sind über den VGN erhältlich.

Betreibersuche gestaltete sich schwierig

Die Suche nach einem geeigneten Betreiber war allerdings nicht leicht, weshalb das Angebot erst zwei Jahre nach Planungsbeginn starten konnte. Vor allem Personalmangel, wie in vielen anderen Branchen, sorgte dafür, dass sich einige Unternehmen nicht in der Lage gesehen haben, die Versorgung zu übernehmen. Mit dem Taxiunternehmen Krauss aus Deining sei nun ein verlässlicher Partner im ÖPNV gefunden, so Landrat Gailler.

Bürgermeister zeigen sich begeistert

Das Angebot freut auch die Bürgermeister der Kommunen. Es sei eine tolle Erweiterung des bisherigen Angebots, sind sich diese einig. Gerade für junge Menschen sei ein ausreichendes ÖPNV-Angebot im ländlichen Raum wichtig.