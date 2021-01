Neues Nonnenkloster in Seeg - Bischof Meier segnet den Konvent

Neues Nonnenkloster im Ostallgäu: Drei Schwestern des Ordens „Töchter der göttlichen Liebe“ leben und arbeiten jetzt in Seeg im Landkreis Ostallgäu. Sie werden in Schulen, im Kindergarten, in Krankenhäusern und in Altenheimen in der Region tätig sein. Der Augsburger Bischof Bertram Meier segnet das Kloster am Abend und eröffnet es damit offiziell.

Freude in Seeg

Auch der Gemeindepfarrer Wolfgang Schnabel freut sich über die drei neuen Ordensschwestern. Bis 2013 lebten die Auerbacher Schulschwestern in Seeg. Sie hatten das Caritasheim, ein Seniorenheim, betreut. Ihr Weggang sei damals ein schwerer Einschnitt gewesen, so Schnabel.

Orden der „Töchter der göttlichen Liebe“

Der Orden "Daughters of Divine Love", Töchter der göttlichen Liebe, wurde 1969 gegründet, 1994 folgte die Anerkennung durch den Papst. Der Orden ist auf mehreren Kontinenten aktiv. Das Mutterhaus der "Töchter der göttlichen Liebe" ist in Nigeria. Das Motto des Ordens lautet: Caritas Christi, urgent nos, die Liebe Christi treibt uns an. Weltweit gehören 700 Schwestern dem Orden an.