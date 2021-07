Neues Logistikzentrum in Dettelbach für Modekonzern s.Oliver

Ein 125.000 Quadratmeter großes Grundstück und darauf eine fast 80.0000 Quadratmeter große Halle. Das sind zumindest die Pläne des Modekonzerns s.Oliver mit Sitz in Rottendorf bei Würzburg. Das Unternehmen plant ein neues, großes Logistikzentrum – und zwar in Dettelbach im Landkreis Kitzingen. Diese Pläne hat Oliver Hein, als Vorstand bei s.Oliver zuständig für Logistik, nun mitgeteilt.

500 Arbeitsplätze im neuen Logistikzentrum

Derzeit hat s.Oliver noch Lager in ganz Deutschland, die von Auftragnehmern betrieben werden. Künftig will der Modekonzern im neuen Logistics-Center in Dettelbach 500 Mitarbeiter beschäftigen. Oliver Hein sagt: "Dieses neue Logistics-Center wird für uns eine europäische Drehscheibe, für jährlich 60 Millionen Teile im Online-Handel, für die s.Oliver-Shops und den Großhandel." Das neue Zentrallager soll bis 2024 in Betrieb gehen.

Trotz Alternativen für Standort Dettelbach entschieden

Für das neue Zentrallager hatte sich s.Oliver auch Standorte in Osteuropa angeschaut. "Wir hatten Alternativen, aber letztlich war die Priorität immer die Nähe zum Standort Rottendorf", sagt Oliver Hein zur Entscheidung für den Standort Dettelbach. Bei dem Grundstück handelt es sich um das ehemalige Fulgurit-Gelände, eine Industriebrache. Fulgurit hatte vor 20 Jahren den Betrieb eingestellt. Die alten Produktionshallen für Wellblechdächer werden nun abgerissen. Der Modekonzern wird Mieter der Halle und investiert für die gesamten Förderbänder, vollautomatischen Hochregallagerplätze und Packstationen im Inneren selber.

Landrätin Tamara Bischof: "Hervorragende Nachricht für den Landkreis"

Die Kitzinger Landrätin Tamara Bischof sieht die Entscheidung von s.Oliver als "hervorragende Nachricht" für den Landkreis. "Innerhalb kürzester Zeit ist es uns gelungen, einen weiteren Global Player im Landkreis Kitzingen anzusiedeln", so Bischof in einer Pressemitteilung. Im April war bereits das neue europäische Zentrallager von PUMA in Geiselwind in Betrieb gegangen. Die Dimensionen dort sind ähnlich, wie beim geplanten Logistik-Zentrum von s.Oliver. Das Puma Zentrallager hat rund 200 Millionen Euro gekostet.